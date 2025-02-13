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За сутки россияне потеряли 1250 солдат, две РСЗО и 58 артсистем, - Генштаб

Фото: армия РФ потеряла рекордное количество техники за сутки (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Валерий Савицкий

В течение суток с 12 на 13 февраля российская армия потеряла на войне против Украины 1250 солдат и более 270 единиц техники. Кроме того, с начала полномасштабной войны россияне потеряли более 10 тысяч танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 854 280 (+1250) человек ликвидированы;
  • танков - 10 040 (+17) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 894 (+23) ед;
  • артиллерийских систем - 23 034 (+58) ед;
  • РСЗО - 1278 (+2) ед;
  • средства ПВО - 1063 (+2) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 25 072 (+153) ед;
  • крылатых ракет - 3063 (+6) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 37 096 (+168) ед;
  • специальной техники - 3744 (+2) ед.

 

Ситуация на фронте и обстрелы российскими БпЛА

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны продвинулись возле Торецка и в Курской области. Однако враг пытается наступать на шести направлениях фронта.

Прошлой ночью российские террористы атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявляли воздушную тревогу, работали силы ПВО.

Ночью в беларусском городе Гомель были слышны мощные взрывы и наблюдалось падение с неба горящего объекта. Инцидент произошел во время дроновой атаки РФ против Украины.

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Война в Украине