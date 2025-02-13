У Білорусі лунали вибухи, в мережі кажуть про збиття БПЛА в районі Гомеля

У Білорусі в районі міста Гомель у ніч проти 13 лютого було чути вибухи, а також фіксувалося в небі падіння палаючого об'єкта. Це відбулося на тлі чергового російського удару дронами по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки і Telegram-канали.

Як пишуть в гомельських соцмережах, про падіння уламків повітряної цілі або цілей на землю розповіли мешканці центральної та північно-східної частини міста.

"Близько 00:32 над Гомелем сталося збиття літального об'єкта. Падіння за часом збіглося з масованою повітряною атакою Росії на території України. Під ударом у тому числі сусідня Чернігівська область", - йдеться в публікації Тг-канала "Флагшток - Гомельшчына".

Крім того, цієї ночі в мережі показали кадри, на яких з різних локацій видно великий яскравий об'єкт і кілька менших, що падають з неба вниз та, ймовірно, палають. Заявлено, що це відбувається в Гомелі.

Також зазначається, що вибухи начебто було чути як у самому Гомелі, так і на околицях.

Між тим російські пропагандистські медіа розповідають про начебто "прильоти" у селах Романовичі, Нова Белиця та у мікрорайоні Волотов.

В пабліках повідомляють, що мешканці Гомеля також чули звуки, характерні для безпілотників, якісь "хлопки", що налякало громадян.

Гомель на мапі. Відстань від цього міста до кордону з Україною й Чернігівською областю складає менш ніж 40 км (фото: скрін google.com/maps)

В мережі висловлюють припущення, що деякі російські "Шахеди", які країна-агресор сьогодні запустила для ударів по території України, "заблукали" та опинилися над Гомелем. Проникнення російських дронів-камікадзе у повітряний простір Білорусі відбувався й раніше.

Російські "Шахеди" залітають у Білорусь

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 28 лютого у Білорусі у Мозирському районі засобами ППО був збитий російський ударний безпілотник. Цей "Шахед" залетів у повітряний білоруський простір на тлі російської дронової атаки на Україну.

Зауважимо, що біля цього білоруського міста вже не вперше фіксували дрони-камікадзе, які були запущені росармією по Україні для повітряних ударів. "Шахеди", та під час маневрів залітали на територію Білорусі.

За даними моніторингових груп, протягом минулого року у повітряний простір Білорусі залетіли майже чотири сотні російських дронів-камікадзе типу "Шахед", які країна-агресор застосовувала для атак по Україні.

При цьому на листопад та грудень припала найбільша кількість таких проникнень на білоруську територію.

Також повідомлялося, що у ніч проти 8 січня цього року під час чергової російської дронової атаки по території України, у повітряний простір Білорусі залетіли 17 БПЛА типу Shahed.