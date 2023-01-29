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За добу росіяни вбили 4 мешканців Донецької області, ще 17 поранено

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Донбас, Неділя 29 січня 2023 08:45
За добу росіяни вбили 4 мешканців Донецької області, ще 17 поранено Фото: за добу росіяни вбили 4 мешканців Донецької області, ще 17 поранено (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За суботу, 28 січня, російські окупанти вбили 4 жителів Донецької області. Ще 17 дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 28 січня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 - у Костянтинівці та 1 - у Бахмуті", - розповів він.

За словами Кириленка, ще 17 людей отримали поранення: 14 - в Костянтинівці, 1 - в Бахмуті, 1 - в Часовому Яру.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Всього з 24 лютого на Донеччині вже вбито 1334 осіб, ще 2929 поранено.

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Як повідомлялось, спочатку було відомо, що троє людей загинули, щонайменше двоє поранено від ракетного удару, якого завдали російські окупанти по Костянтинівці Донецької області зранку суботи, 28 січня.Пізніше кількість поранених зросла - спочатку до 6 осіб, потім - до 14 осіб.

Увечері 28 січня президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл Костянтинівки.За його словами, атака на місто є "повсякденністю наших територій". І для того, щоб припинити російський терор, потрібно забезпечити відповідні ракетні сили українських військових, зокрема, постачанням ATACMS та іншої подібної зброї.

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