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За сутки россияне убили 4 жителей Донецкой области, еще 17 ранены

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Донбасс, Воскресенье 29 января 2023 08:45
За сутки россияне убили 4 жителей Донецкой области, еще 17 ранены Фото: за сутки россияне убили 4 жителей Донецкой области, еще 17 ранены (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За субботу, 28 января, российские оккупанты убили 4 жителей Донецкой области. Еще 17 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 28 января россияне убили 4 жителей Донецкой области: 3 - в Константиновке и 1 - в Бахмуте", - рассказал он.

По словам Кириленко, еще 17 человек получили ранения: 14 - в Константиновке, 1 - в Бахмуте, 1 - в Часов Яре.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1334 человек, еще 2929 ранены.

Как сообщалось, сначала было известно, что три человека погибли, по меньшей мере двое ранены от ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по Константиновке Донецкой области утром субботы, 28 января. Позже число раненых возросло - сначала до 6 человек, потом - до 14.

Вечером 28 января президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Константиновки. По его словам, атака города является "обыденностью наших территорий". И, для того чтобы прекратить российский террор, нужно обеспечить соответствующие ракетные силы украинских военных, в частности, поставками ATACMS и другого подобного оружия.

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Донецкая область
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