За добу Росія втратила в Україні понад 1100 солдатів: Генштаб оновив втрати агресора

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 4 на 5 липня, становили 1110 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 548 580 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 54 артилерійські системи і 57 безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, на фронті Сили оборони відбили атаку в Харківській області, але ворог тисне на Донбасі.
За даними Інституту вивчення війни, російський диктатор Володимир Путін впевнений у перемозі Росії та не планує виводити війська з України.
Тим часом на Заході готується рішення дозволити Збройним силам знищувати російські бомбардувальники західним озброєнням.
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