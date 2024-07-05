За сутки Россия потеряла в Украине более 1100 солдат: Генштаб обновил потери агрессора

Потери России в войне в Украине за сутки с 4 на 5 июля, составили 1110 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 548 580 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 54 артиллерийские системы и 57 беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.07.24 ориентировочно составили:
Напомним, на фронте Силы обороны отбили атаку в Харьковской области, но враг давит на Донбассе.
По данным Института изучения войны, российский диктатор Владимир Путин уверен в победе России и не планирует выводить войска из Украины.
Тем временем на Западе готовится решение разрешить Вооруженным силам уничтожать российские бомбардировщики западным вооружением.
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