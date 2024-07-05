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За сутки Россия потеряла в Украине более 1100 солдат: Генштаб обновил потери агрессора

Фото: Силы обороны продолжают рекордными темпами уничтожать захватчиков (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Потери России в войне в Украине за сутки с 4 на 5 июля, составили 1110 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 548 580 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 54 артиллерийские системы и 57 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 548 580 (+1110) человек ликвидировано;
  • танков - 8142 (+10) ед.;
  • боевых бронированных машин - 15 611 (+11) ед.;
  • артиллерийских систем - 14 831 (+54) ед.;
  • РСЗО - 1115 ед.;
  • средства ПВО - 878 ед.;
  • самолетов - 360 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 751 (+57)  ед.;
  • крылатых ракет - 2342 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19 977 (+54) ед.;
  • специальной техники - 2473 (+5) ед.

Напомним, на фронте Силы обороны отбили атаку в Харьковской области, но враг давит на Донбассе.

По данным Института изучения войны, российский диктатор Владимир Путин уверен в победе России и не планирует выводить войска из Украины.

Тем временем на Западе готовится решение разрешить Вооруженным силам уничтожать российские бомбардировщики западным вооружением.

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Война России против Украины