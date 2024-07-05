За добу Росія втратила в Україні понад 1100 солдатів: Генштаб оновив втрати агресора

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 4 на 5 липня, становили 1110 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 548 580 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 54 артилерійські системи і 57 безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.24 орієнтовно склали: особового складу - 548 580 (+1110) осіб ліквідовано;

танків - 8142 (+10) од.;

бойових броньованих машин - 15 611 (+11) од.;

артилерійських систем - 14 831 (+54) од.;

РСЗВ - 1115 од.;

засоби ППО - 878 од.;

літаків - 360 од.;

гелікоптерів - 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 751 (+57) од.;

крилатих ракет - 2342 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 19 977 (+54) од.;

спеціальної техніки - 2473 (+5) од.