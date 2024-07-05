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За добу Росія втратила в Україні понад 1100 солдатів: Генштаб оновив втрати агресора

П'ятниця 05 липня 2024 07:30
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За добу Росія втратила в Україні понад 1100 солдатів: Генштаб оновив втрати агресора Фото: Сили оборони продовжують рекордними темпами знищувати загарбників (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 4 на 5 липня, становили 1110 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 548 580 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 54 артилерійські системи і 57 безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 548 580 (+1110) осіб ліквідовано;
  • танків - 8142 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин - 15 611 (+11) од.;
  • артилерійських систем - 14 831 (+54) од.;
  • РСЗВ - 1115 од.;
  • засоби ППО - 878 од.;
  • літаків - 360 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 751 (+57) од.;
  • крилатих ракет - 2342 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 19 977 (+54) од.;
  • спеціальної техніки - 2473 (+5) од.

За добу Росія втратила в Україні понад 1100 солдатів: Генштаб оновив втрати агресора

Нагадаємо, на фронті Сили оборони відбили атаку в Харківській області, але ворог тисне на Донбасі.

За даними Інституту вивчення війни, російський диктатор Володимир Путін впевнений у перемозі Росії та не планує виводити війська з України.

Тим часом на Заході готується рішення дозволити Збройним силам знищувати російські бомбардувальники західним озброєнням.

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Війна Росії проти України
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За добу Росія втратила в Україні понад 1100 солдатів: Генштаб оновив втрати агресора
За добу Росія втратила в Україні понад 1100 солдатів: Генштаб оновив втрати агресора
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