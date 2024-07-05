За сутки Россия потеряла в Украине более 1100 солдат: Генштаб обновил потери агрессора

Потери России в войне в Украине за сутки с 4 на 5 июля, составили 1110 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 548 580 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 54 артиллерийские системы и 57 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.07.24 ориентировочно составили: личного состава - 548 580 (+1110) человек ликвидировано;

танков - 8142 (+10) ед.;

боевых бронированных машин - 15 611 (+11) ед.;

артиллерийских систем - 14 831 (+54) ед.;

РСЗО - 1115 ед.;

средства ПВО - 878 ед.;

самолетов - 360 ед.;

вертолетов - 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 751 (+57) ед.;

крылатых ракет - 2342 ед.;

кораблей/катеров - 28 ед.;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 19 977 (+54) ед.;

специальной техники - 2473 (+5) ед.