За сутки Россия потеряла в Украине более 1100 солдат: Генштаб обновил потери агрессора
Потери России в войне в Украине за сутки с 4 на 5 июля, составили 1110 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 548 580 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 54 артиллерийские системы и 57 беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - 548 580 (+1110) человек ликвидировано;
- танков - 8142 (+10) ед.;
- боевых бронированных машин - 15 611 (+11) ед.;
- артиллерийских систем - 14 831 (+54) ед.;
- РСЗО - 1115 ед.;
- средства ПВО - 878 ед.;
- самолетов - 360 ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 751 (+57) ед.;
- крылатых ракет - 2342 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 19 977 (+54) ед.;
- специальной техники - 2473 (+5) ед.
Напомним, на фронте Силы обороны отбили атаку в Харьковской области, но враг давит на Донбассе.
По данным Института изучения войны, российский диктатор Владимир Путин уверен в победе России и не планирует выводить войска из Украины.
Тем временем на Западе готовится решение разрешить Вооруженным силам уничтожать российские бомбардировщики западным вооружением.
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