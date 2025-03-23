UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

За добу Росія втратила понад 1400 військових та 185 транспортних засобів, - Генштаб

Фото: названо втрати армії РФ на фронті (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про втрати ворожої армії станом на 23 березня 2025 року. Втрати особового складу РФ понад 1400, знищено сотні одиниць техніки, включно з танками та артилерією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Станом на 23 березня 2025 року орієнтовні втрати російських військ у війні проти України сягнули:

  • Особовий склад - 903 480 (+1 470);
  • Танки - 10 412 (+9);
  • Бойові броньовані машини - 21 636 (+27);
  • Артилерійські системи - 25 048 (+104);
  • РСЗВ - 1 333 (+6);
  • Засоби ППО - 1 116 (+5);
  • Літаки – 370;
  • Гелікоптери - 331;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 30 495 (+157);
  • Крилаті ракети - 3121;
  • Кораблі/катери - 28;
  • Підводні човни - 1;
  • Автомобільна техніка та цистерни з ПММ - 41 610 (+185);
  • Спеціальна техніка - 3 784 (+2).

Ситуація на фронті та обстріли РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони просунулися в Бєлгородській області, однак росіяни тиснуть у Сумській та Донецькій областях.

Ввечері напередодні російський агресор вдарив з авіації по прикордонню Сумської області. На місці прильотів виникла масштабна пожежа, зруйновано будинки.

Крім того, росіяни атакували цієї ночі Київську область. Внаслідок атаки було відомо, що в декількох районах регіону пошкоджено будинки, автомобіль, а також було двоє постраждалих. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВійна в Україні