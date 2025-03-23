За добу Росія втратила понад 1400 військових та 185 транспортних засобів, - Генштаб

Ситуація на фронті та обстріли РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони просунулися в Бєлгородській області, однак росіяни тиснуть у Сумській та Донецькій областях.

Ввечері напередодні російський агресор вдарив з авіації по прикордонню Сумської області. На місці прильотів виникла масштабна пожежа, зруйновано будинки.

Крім того, росіяни атакували цієї ночі Київську область. Внаслідок атаки було відомо, що в декількох районах регіону пошкоджено будинки, автомобіль, а також було двоє постраждалих. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

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