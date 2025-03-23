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За сутки Россия потеряла более 1400 военных и 185 транспортных средств, - Генштаб

Фото: названы потери армии РФ на фронте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях вражеской армии по состоянию на 23 марта 2025 года. Потери личного состава РФ более 1400, уничтожено сотни единиц техники, включая танки и артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

По состоянию на 23 марта 2025 года ориентировочные потери российских войск в войне против Украины достигли:

  • Личный состав - 903 480 (+1 470);
  • Танки - 10 412 (+9);
  • Боевые бронированные машины - 21 636 (+27);
  • Артиллерийские системы - 25 048 (+104);
  • РСЗО - 1 333 (+6);
  • Средства ПВО - 1 116 (+5);
  • Самолеты - 370;
  • Вертолеты - 331;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 30 495 (+157);
  • Крылатые ракеты - 3121;
  • Корабли/катера - 28;
  • Подводные лодки - 1;
  • Автомобильная техника и цистерны с ГСМ - 41 610 (+185);
  • Специальная техника - 3 784 (+2).

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны продвинулись в Белгородской области, однако россияне давят в Сумской и Донецкой областях.

Вечером накануне российский агрессор ударил из авиации по границе Сумской области. На месте прилетов возник масштабный пожар, разрушены дома.

Кроме того, россияне атаковали этой ночью Киевскую область. В результате атаки было известно, что в нескольких районах региона повреждены дома, автомобиль, а также было двое пострадавших. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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