ЗСУ мали успіх у Бєлгородській області, агресор тисне на Сумщині і на Донбасі: карти ISW

Українські захисники нещодавно просунулися в західній частині Бєлгородської області. Між тим фіксується просування російських загарбників у Сумській області, а також поблизу Куп'янська, Торецька та Покровська.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на оприлюднений 22 березня звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ продовжували атакувати обмежені українські позиції в Курській області, хоча просування росіян у регіоні останніми днями сповільнилося.

Російські "воєнкори" нещодавно відзначили, що інтенсивні українські удари HIMARS ускладнюють спроби путінських військ відтіснити Сили оборони України з їхніх позицій на південь від Суджі.

Російські окупанти просунулися на півночі Сумської області. Кадри, опубліковані 12 та які були геолокалізовані 20 березня, показують, що війська РФ просунулися на захід від Журавки, але цього просування не відбулося протягом останнього тижня, зазначають в ISW.

21 березня російські загарбники продовжували наступати Басівку. Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ контратакують біля Юнаківки (на південь від Басівки).

Сили оборони України нещодавно незначно просунулися в західній частині Бєлгородської області. 20 березня російський "воєнкор" опублікував карту, яка підтверджує, що ЗСУ просунулися в полях на південний захід від Демидівки.

У звіті ISW також представлені непідтверджені твердження від російських блогерів про те, що ЗСУ просунулися та закріплюють позиції на околицях Демидівки та Прилісся (на південь від Демидівки).

Російські "воєнкори" стверджували, що невеликі групи піхоти ЗСУ атакують біля Демидівки, Графівки (на південний схід від Демидівки) та Прилісся.

Супутникові знімки Maxar, зібрані 21 березня, показують, що українські безпілотники пошкодили склад боєприпасів і зброї на авіабазі "Енгельс" у Саратовській області.

Українські війська завдали удару по авіабазі "Енгельс" у ніч проти 20 березня, а керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України лейтенант Андрій Коваленко повідомив, що удар знищив велику кількість російських крилатих ракет Х-101.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

21 березня російські окупанти продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунулися. 20 і 21 березня війська РФ атакували біля Глибокого та Вовчанська.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські загарбники нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Як показують опубліковані 21 березня геолокаційні кадри, війська РФ просунулися в південній частині Дворічної (на північний схід від Куп'янська).

20 і 21 березня російські окупанти наступали в районі Малої Шапківки, Кіндрашівки, Лиману Першого та Дворічної, в напрямку Петропавлівки та в районі Піщаного.

21 березня в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що вранці 20 березня українські війська відбили на Куп’янському напрямку посилений механізований штурм ворога, та знищили 2 танки, 2 БМП та 1 БТР загарбників.

21 березня війська РФ продовжили наступати на Боровому напрямку, але просунутися не змогли. Російські окупанти атакували в районі Кругляківки, Загризове, Копанки, Надії, в напрямку Новомихайлівки і Катеринівки 20 і 21 березня.

21 березня російські окупанти продовжували наступальні дії на Лиманському напрямку, але не просунулися. 20 і 21 березня війська РФ атакували в районі Ямполівки, Зарічного, Іванівки, у напрямку Зеленої Долини, Нового та в районі Торського.

Операція РФ №3 - Донецька область

21 березня російські загарбники продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але просунутися не змогли. 20 і 21 березня війська РФ атакували в районі Білогорівки, Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.

Речник української бригади, яка діє на Сіверському напрямку, заявив, що російські окупанти наступають тут невеликими групами піхоти з мотоциклами та цивільною технікою.

Також речник зазначив, що російські командири перед виконанням бойових завдань кажуть своїм солдатам купувати ці машини за власні кошти або пройти 5-10 км до лінії зіткнення. Він додав, що ворог спочатку кидає в атаки літніх, поранених та інвалідів, а потім посилає краще навчену піхоту атакувати наступними хвилями.

21 березня війська РФ продовжували наступати у напрямку Часового Яру, але не просунулися. 20 і 21 березня російські загарбники атакували біля самого Часового Яру, коло Міньківки, Ступочок, Диліївки, Предтечиного та в напрямку Олександро-Шултиного.

Російські окупанти нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 березня, показують, що війська РФ просувалися вулицями Енгельса та Михайла Грушевського в центрі Торецька.

20 і 21 березня російські загарбники атакували біля самого Торецька, коло Дачного, Дружби та Пантелеймонівки.

Війська РФ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 20 березня вказують на те, що росіяни просунулися в межах південно-західної частини Тарасівки (на схід від Покровська) та східної частини Шевченка (на південь від Покровська).

Російські загарбники атакували під самим Покровськом, біля н.п. Зелене Поле, Тарасівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, поблизу Лисівки, в районі Звірового, Котлиного, Удачного, Преображенки, Надіївки, села Запоріжжя, Богданівки та в напрямку Муравки і Котлярівки 20 і 21 березня.

Російські "воєнкори" стверджують, що Сили оборони контратакували біля Успенівки та Преображенки..

21 березня війська РФ продовжували наступати на Курахівському напрямку, але не просунулися. Російські окупанти атакували в районі Андріївки, Костянтинополя, Олексіївки та Розлива 20 і 21 березня.

21 березня російські загарбники продовжували наступальні дії на напрямку Великої Новосілки, але просунутися не змогли. 20 і 21 березня війська РФ атакували поблизу Новосілки, Шевченка, Вільного Поля та Дніпроенергії.

Російські блогери стверджували, що ЗСУ контратакували на південь від Веселого та поблизу Новодарівки, а також біля Вільного Поля.

"Південна вісь"

21 березня війська РФ продовжили атаки на заході Запорізької області, але просунутися тут не змогли.

20 і 21 березня російські окупанти наступали на північний захід від Роботиного біля Лобкового, Степового, Малих Щербаків і Щербаків.

Речник ЗСУ полковник Владислав Волошин заявив, що Оріхівський напрямок є найактивнішим на півдні України, і що російські загарбники здійснили 150 штурмів у цьому районі з "початку весни".

Також Волошин заявив, що ворог намагається просунутися в зону артилерійського обстрілу східних і південних околиць міста Запоріжжя, та на основні логістичні маршрути ЗСУ між містом Запоріжжя та східною частиною України.

21 березня війська РФ наступали на Херсонському напрямку, але не просунулися.

Ситуація на фронті

У Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому звіті 21 березня інформували, що з початку доби на фронті відбулося 124 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що російські окупанти інтенсивно атакували на Покровському напрямку, де українські захисники з початку доби ліквідували 89 загарбників та поранили ще 77.