За добу Росія втратила на фронті 1170 окупантів і 53 артсистеми: нові дані Генштабу

Ситуація на фронті та повітряні атаки

В ніч на 18 лютого держава-агресор знову атакувала Україну дронами-камікадзе "Шахед". У Києві зафіксовані пошкодження уламками збитих БпЛА.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), за останню добу російські загарбники мали успіх поблизу чотирьох населених пунктів у Донецькій області.

Від початку року безпілотники та ракети атакували об'єкти нафтопереробної промисловості у десяти областях Росії.

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