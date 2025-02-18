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За добу Росія втратила на фронті 1170 окупантів і 53 артсистеми: нові дані Генштабу

Фото: росіяни продовжують зазнавати серйозних втрат у живій силі й техніці (https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 17 на 18 лютого армія Росії втратила на війні проти України 1170 солдатів, 12 танків і 181 безпілотний літальний апарат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 861 090 (+1170) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 101 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 075 (+12) од.;
  • артилерійських систем - 23 275 (+53) од.;
  • РСЗВ - 1285 (+2) од.;
  • засоби ППО - 1068 (+1) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 25 686 (+181) од.;
  • крилатих ракет - 3064 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 37 679 (+74) од.;
  • спеціальної техніки - 3751 (+1) од.

Ситуація на фронті та повітряні атаки

В ніч на 18 лютого держава-агресор знову атакувала Україну дронами-камікадзе "Шахед". У Києві зафіксовані пошкодження уламками збитих БпЛА.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), за останню добу російські загарбники мали успіх поблизу чотирьох населених пунктів у Донецькій області.

Від початку року безпілотники та ракети атакували об'єкти нафтопереробної промисловості у десяти областях Росії.

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