За сутки Россия потеряла на фронте 1170 оккупантов и 53 артсистемы: новые данные Генштаба

Ситуация на фронте и воздушные атаки

В ночь на 18 февраля страна-агрессор снова атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахед". В Киеве зафиксированы повреждения обломками сбитых БпЛА.

По данным Института изучения войны (ISW), за последние сутки российские захватчики имели успех вблизи четырех населенных пунктов в Донецкой области.

С начала года беспилотники и ракеты атаковали объекты нефтеперерабатывающей промышленности в десяти областях России.

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