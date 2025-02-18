Ворог просунувся під Торецьком і Покровськом, Кураховим і Великою Новосілкою: карти ISW

На фронті фіксується просування російських окупантів під Торецьком, Покровськом, Кураховим та Великою Новосілкою.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на новий звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ 17 лютого продовжили наступальні операції в районі "українського плацдарму" в Курській області, але непросунулися. Бої тривали в районі Нікольського, Свердлікова та Куриловки.

Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ начебто невдало контратакували біля Курилівки.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські окупанти 17 лютого продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунулися. Війська РФ 16 і 17 лютого наступали в районі Липців та Вовчанська.

Речник української бригади, що діє на Харківському напрямку, заявив, що ворог час від часу атакує вогневими групами по 2-3 солдати, і що росіяни переважно пересуваються на гольф-карах, малих одиницях бронетехніки і цивільних автомобілях.

Речник також розповів, що російські загарбники дуже рідко використовують середню броньовану техніку для транспортування піхоти.

Операція РФ №2 - Луганська область

17 лютого російські окупанти продовжували наступальні дії під Куп'янськом, але не просунулися.

Війсська РФ наступали в напрямку Довгенького та Дорошівки, біля Петропавлівки та Степової Новоселівки, неподалік Піщаного, Глушківки та на Новоосинове 16 і 17 лютого.

В Міноборони РФ 17 лютого заявили про захоплення Фіголівки (на північ від Куп’янська), але в ISW оцінюють, що росіяни окупували населений пункт станом на 6 лютого.

17 лютого війська РФ продовжували наступати на напрямку Борова, але не просунулися.

Російські окупанти наступали в напрямку Новоплатонівки, біля Загризового, Богуславки, Нової Кругляківки, Новосергіївки, Новоєгорівки та Греківки 16 і 17 лютого.

В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що українські захисники знищили дві російські БТРи, які атакували в напрямку Богуславки, і чотири БТРи, які атакували в районі Нової Кругляківки.

Речник української бригади, яка діє в Харківській області, 16 лютого заявив, що окупанти використовують більше техніки та бронетехніки для підтримки наступальних операцій, але зазначив, що ЗСУ знищують багато техніки ворога.

Речник також розповів, що ворог використовує від 200 до 300 безпілотників на день у зоні відповідальності бригади ЗСУ, але українські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) ускладнюють операції російських безпілотників.

17 лютого війська РФ продовжили наступати на Лиманському напрямку, але не просунулися.

16 і 17 лютого російські окупанти продовжували наступати в районі Новомихайлівки, Новолюбівки, Зарічного, Колодязів, Ямполівки, у напрямку Нового та в районі Серебрянського лісу.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські загарбники 17 лютого продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просунулися.

16 і 17 лютого війська РФ наступали в районі Григорівки і в напрямку Дронівки, а також в районі Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.

17 лютого російські загарбники наступали у районі Часового Яру, але просунутися не змогли. 16 і 17 лютого війська РФ атакували поблизу та в межах самого Часового Яру, біля Васюківки та біля Ступочок.

В ОСУВ "Хортиця" розповіли, що окупанти поблизу Васюківки використовують цивільну техніку та мотоцикли для перевезення піхоти, а ЗСУ знищили в цьому районі 10 мотоциклів та один цивільний автомобіль.

Російські окупанти нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 і 15 лютого, показують, що росіяни просунулися на південний захід від Леонідівки та вздовж вулиці Жовтневої в північній частині Торецька відповідно.

Війська РФ атакували у самому Торецьку, біля Кримського, Щербинівки, Новоспаського (колишня Петрівка) і Леонідівки 16 і 17 лютого.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ контратакують біля Щербинівки та в районі Торецька.

Війська РФ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 17 лютого показують, що окупанти просунулися на східну околицю Піщаного.

Російські загарбники продовжували атакувати біля Водяного Другого, Тарасівки, Малинівки, Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Новоукраїнки, Звірового, Піщаного, Котлиного, Удачного, Успенівки, Надіївки, Ясенового та села Запоріжжя 16 і 17 лютого.

Російські джерела ISW стверджували, що ЗСУ контратакували в Піщаному, поблизу Лисівки та Котлиного та на північний схід від Шевченка (на південь від Покровська).

Війська РФ нещодавно просунулися на захід від Курахового. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 лютого, показують, що загарбники просунулися в північну частину Андріївки.

Російські окупанти атакували біля Олексіївки, Костянтинополя, Улакли, Андріївки та Дачного, а також поблизу Зеленівки 16 і 17 лютого.

Українське джерело ISW повідомило, що російські загарбники здійснили механізовану атаку чисельністю приблизно у батальйон біля Багатиря (на захід від Курахового) та Улакли за участю 40 одиниць бронетехніки, транспортних засобів і 250 осіб особового складу 15 лютого. Та втратили 39 транспортних засобів.

Аналітики припускають, що це, ймовірно, стосується нещодавнього російського механізованого штурму поблизу Улакли, який експерти ISW спостерігали 16 лютого.

Українське джерело також повідомило, що ЗСУ відбили штурм поблизу Багатиря та Костянтинополя, але війська РФ окупували Зеленівку та просунулися по трасі Н-15 Курахове - Дачне - Костянтинопіль.

Російський "воєнкор" стверджував, що просування росіян на Курахівському напрямку дозволяє військовому командуванню РФ відвести підрозділи 8-ї САА з лінії фронту для відпочинку та відновлення перед розгортанням на інших невизначених ділянках фронту.

Нещодавно аналітики ISW зафіксували повідомлення про те, що військове командування РФ передислокувало підрозділи 8-ї ОДА з Курахівського напрямку на Торецьк і східний Покровський напрямки.

Війська РФ нещодавно просунулися у напрямку Великої Новосілки. Геолокаційні кадри від 16 лютого показують, що окупанти просунулися до південної частини Новосілки під час механізованого штурму приблизно розміром у взвод.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 16 лютого, показують, що росіяни нещодавно просунулися на південний схід від Новоочеретуватого.

16 і 17 лютого війська РФ наступали в районі Нових Комарів, Новоочеретуватого, Бурлацького, Новосілки та Рівнополя.

В ОСУВ "Хортиця" 16 лютого повідомили, що ЗСУ відбили російську механізовану атаку "десятками" одиниць бронетехніки кількома хвилями поблизу Великої Новосілки, та опублікували кадри, на яких видно удари українських військ по щонайменше 9 російських техніках, які наступали в колоні.

Також в ОСУВ "Хортиця" 16 лютого розповіли, що ЗСУ знищили російський ЗРК С-350 "Витязь" у невстановленому районі Донецької області.

"Південна вісь"

17 лютого війська РФ продовжували обмежені наземні атаки на заході Запорізької області, але не просунулися.

16 і 17 лютого російські окупанти наступали на північний захід від Роботиного в районі Щербаків, Нестерянки, Новоандріївки, П'ятихаток та Малих Щербаків.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземні дії на Дніпровському напрямку 17 лютого.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у вечірньому зведенні 17 лютого Генеральний штаб ЗСУ інформував про те, що з початку доби на фронті вже відбулося 122 бойових зіткнень.

Також у військовому відомстві розповіли, що найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку.