За добу Росія втратила на фронті 1170 окупантів і 53 артсистеми: нові дані Генштабу

За останню добу з 17 на 18 лютого армія Росії втратила на війні проти України 1170 солдатів, 12 танків і 181 безпілотний літальний апарат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.25 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та повітряні атаки

В ніч на 18 лютого держава-агресор знову атакувала Україну дронами-камікадзе "Шахед". У Києві зафіксовані пошкодження уламками збитих БпЛА.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), за останню добу російські загарбники мали успіх поблизу чотирьох населених пунктів у Донецькій області.

Від початку року безпілотники та ракети атакували об'єкти нафтопереробної промисловості у десяти областях Росії.

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