За сутки Россия потеряла на фронте 1170 оккупантов и 53 артсистемы: новые данные Генштаба
За последние сутки с 17 на 18 февраля армия России потеряла на войне против Украины 1170 солдат, 12 танков и 181 беспилотный летательный аппарат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 861 090 (+1170) человек ликвидировано;
- танков - 10 101 (+12) ед;
- боевых бронированных машин - 21 075 (+12) ед;
- артиллерийских систем - 23 275 (+53) ед;
- РСЗО - 1285 (+2) ед;
- средства ПВО - 1068 (+1) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 25 686 (+181) ед;
- крылатых ракет - 3064 (+1) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 37 679 (+74) ед;
- специальной техники - 3751 (+1) ед.
Ситуация на фронте и воздушные атаки
В ночь на 18 февраля страна-агрессор снова атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахед". В Киеве зафиксированы повреждения обломками сбитых БпЛА.
По данным Института изучения войны (ISW), за последние сутки российские захватчики имели успех вблизи четырех населенных пунктов в Донецкой области.
С начала года беспилотники и ракеты атаковали объекты нефтеперерабатывающей промышленности в десяти областях России.
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