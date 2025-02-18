ua en ru
Вт, 18 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

За сутки Россия потеряла на фронте 1170 оккупантов и 53 артсистемы: новые данные Генштаба

Вторник 18 февраля 2025 07:38
UA EN RU
За сутки Россия потеряла на фронте 1170 оккупантов и 53 артсистемы: новые данные Генштаба Фото: россияне продолжают нести серьезные потери в живой силе и технике (https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 17 на 18 февраля армия России потеряла на войне против Украины 1170 солдат, 12 танков и 181 беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 861 090 (+1170) человек ликвидировано;
  • танков - 10 101 (+12) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 075 (+12) ед;
  • артиллерийских систем - 23 275 (+53) ед;
  • РСЗО - 1285 (+2) ед;
  • средства ПВО - 1068 (+1) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 25 686 (+181) ед;
  • крылатых ракет - 3064 (+1) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 37 679 (+74) ед;
  • специальной техники - 3751 (+1) ед.

За сутки Россия потеряла на фронте 1170 оккупантов и 53 артсистемы: новые данные Генштаба

Ситуация на фронте и воздушные атаки

В ночь на 18 февраля страна-агрессор снова атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахед". В Киеве зафиксированы повреждения обломками сбитых БпЛА.

По данным Института изучения войны (ISW), за последние сутки российские захватчики имели успех вблизи четырех населенных пунктов в Донецкой области.

С начала года беспилотники и ракеты атаковали объекты нефтеперерабатывающей промышленности в десяти областях России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Ракеты для IRIS-T, артиллерия и не только. Германия передала Украине пакет помощи
Ракеты для IRIS-T, артиллерия и не только. Германия передала Украине пакет помощи
DAILY
Уроки Мюнхена. Какое будущее Трамп приготовил Европе и стал ли мир ближе для Украины
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Уроки Мюнхена. Какое будущее Трамп приготовил Европе и стал ли мир ближе для Украины