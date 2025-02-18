За сутки Россия потеряла на фронте 1170 оккупантов и 53 артсистемы: новые данные Генштаба

За последние сутки с 17 на 18 февраля армия России потеряла на войне против Украины 1170 солдат, 12 танков и 181 беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.02.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и воздушные атаки

В ночь на 18 февраля страна-агрессор снова атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахед". В Киеве зафиксированы повреждения обломками сбитых БпЛА.

По данным Института изучения войны (ISW), за последние сутки российские захватчики имели успех вблизи четырех населенных пунктов в Донецкой области.

С начала года беспилотники и ракеты атаковали объекты нефтеперерабатывающей промышленности в десяти областях России.

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