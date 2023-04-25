За добу РФ завдала понад 110 ударів по Запорізькій області: дві людини отримали поранення

"Російські війська завдали 111 ударів по території Пологівського та Василівського районів. Гатили з артилерії, РСЗВ, застосували авіацію і БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті обстрілу поранень зазнали двоє осіб, обох госпіталізовано.

"Окупаційні війська завдали 5 ударів з авіації по чотирьох населених пунктах. Одна з авіабомб влучила в приватний сектор у селі Єгорівка Преображенської тергромади. Біля одного з будинків утворилася воронка завдовжки 8 метрів. Вибуховою хвилею та уламками від снаряда зруйновано три довколишні оселі", - написали у поліції.

Внаслідок обстрілу 65-річний мешканець одного з будинків отримав осколкові поранення, чоловіка госпіталізовано до лікарні. Крім того, вчора ворог вдарив з РСЗВ "Град" по Степногірську, снаряди влучили в різні райони міста. Декілька з них лягли поруч із дитячим садочком. На момент обстрілу в закладі перебували близько 10 осіб.