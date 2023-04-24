Окупанти мінують поля та ґрунтові дороги біля Мелітополя, - мер

Російські військові продовжують мінувати поля та ґрунтові дороги в районі окупованої частини Мелітопольського району Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова

"Окупанти мінують поля і ґрунтові дороги у районі селища Веселе Мелітопольського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тепер фермерам, яких спочатку змусили засіяти землю, забороняють працювати на полях.

Федоров нагадав, що до цього росіяни мінували околиці Енергодара та ділянку між Михайлівкою та Орлянським.