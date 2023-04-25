За сутки РФ нанесла более 110 ударов по Запорожской области: два человека получили ранения

"Российские войска нанесли 111 ударов по территории Пологовского и Васильевского районов. Гаты из артиллерии, РСЗО, применили авиацию и БПЛА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела ранений получили два человека, оба госпитализированы.

"Оккупационные войска нанесли 5 ударов из авиации по четырем населенным пунктам. Одна из авиабомб попала в частный сектор в селе Егоровка Преображенской тергромады. Возле одного из домов образовалась воронка длиной 8 метров. Взрывной волной и обломками от снаряда разрушены тридов в полиции.

В результате обстрела 65-летний житель одного из домов получил осколочные ранения, мужчина госпитализирован в больницу. Кроме того, вчера враг ударил из РСЗО "Град" по Степногорску, снаряды попали в разные районы города. Несколько из них легли рядом с детским садиком. В момент обстрела в заведении находились около 10 человек.