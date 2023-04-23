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За добу РФ завдала 70 ударів з артилерії по Запорізькій області: є поранений

Фото: за добу РФ завдала 70 ударів із артилерії по Запорізькій області, є поранений (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За минулу добу окупанти здійснили 70 артилерійських обстрілів, 4 атаки з РСЗВ та 4 із застосуванням БПЛА по населених пунктах у Запорізькій області. Поранення отримала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

Зокрема, за його словами, під ударом опинилися Ольгівське, Новоданилівка, Кам'янське, Гуляйпільське та ще 14 сіл і міст.

"На жаль, окрім руйнувань цивільних об'єктів, у Степногірську є постраждалий - 56-річний чоловік отримав поранення під час артилерійського обстрілу", - розповів він.

Як повідомлялося, починаючи зранку вівторка, 18 квітня, російські окупанти тричі обстріляли Оріхів Запорізької області.

Нагадаємо, увечері 16 квітня військові РФ в черговий раз обстріляли території Запорізької області. Під обстрілом опинилися дачні будинки, вибиті шибки, розбиті фасади, машини. До цього у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

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Запорожская область