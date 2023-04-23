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За сутки РФ нанесла 70 ударов из артиллерии по Запорожской области: есть раненый

Фото: за сутки РФ нанесла 70 ударов из артиллерии по Запорожской области, есть раненый (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За минувшие сутки оккупанты совершили 70 артиллерийских обстрелов, 4 атаки из РСЗО и 4 с применением БПЛА по населенным пунктам в Запорожской области. Ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

В частности, по его словам, под ударом оказались Ольговское, Новоданиловка, Каменское, Гуляйпольское и еще 14 сел и городов.

"К сожалению, кроме разрушений гражданских объектов в Степногорске есть пострадавший - 56-летний мужчина получил ранения во время артиллерийских обстрелов", - рассказал он.

Как сообщалось, начиная утром вторника, 18 апреля, российские оккупанты трижды обстреляли Орехов Запорожской области.

Напомним, вечером 16 апреля военные РФ в очередной раз обстреляли территории Запорожской области. Под обстрелом оказались дачные дома, выбиты стекла, разбиты фасады, машины. До этого в Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

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Запорожская область