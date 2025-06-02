ЗСУ стримують на фронті росіян: які напрямки під шквальним вогнем сьогодні

Станом на 22:00 1 червня обстановка на фронті залишається напруженою. Росіяни масовано атакують, але ЗСУ зриває плани окупанта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Так, станом на 22.00 1 червня українські захисники продовжують стримувати настання російських військ по всій лінії фронту.

Загалом за день відбулося 107 боїв. Росіяни нанесли 3 ракетні удари, 50 авіаударів із застосуванням 6 ракет і 50 керованих авіабомб. Також противник здійснив 1396 атак дронами-камікадзе та понад 4000 артилерійських обстрілів.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку українські захисники відбили штурм у районі Фіголівки.

На Куп'янському напрямку ворог атакував сім разів біля районів Степової Новоселівки та Нової Кругляківки, ще одне зіткнення триває.

На Лиманському напрямку зафіксовано 19 штурмів поблизу Греківки, Новомихайлівки, Надії, Рідкодубу та Ямполя.

На Сіверському напрямку окупанти здійснили вісім атак біля Білогорівки, Верхньокам'янського та Григорівки.

На Краматорському напрямку тривають бої біля Часового Яру та Білої Гори, три атаки вже відбито.

На Торецькому напрямку зафіксовано 11 атак в районах Торецька та Диліївки.

Втрати врага на цьому напрямку значні:

145 загиблих та 140 поранених;

знищено БТР, 13 авто, 9 мотоциклів, 31 дрон;

виведено з ладу 2 системи РЕБ, станцію Муром-М, 6 укриттів, міномет

На Новопавлівському напрямку – 14 атак у районах Новосілки, Зеленого Поля, Вільного Поля, Багатиря та Відрадного.

На Оріхівському напрямку – дві спроби прориву поблизу Степового були відбиті.

На Курському напрямку ЗСУ зупинили 16 атак, триває ще три боєзиткнення. Враг також наніс п'ять авіаударів і здійснив 195 обстрілів.

На решті ділянок фронту суттєвих змін у тактичній обстановці не відбулося.