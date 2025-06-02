За сутки РФ потеряла более 1100 солдат и 256 дронов, - Генштаб
По состоянию на 2 июня 2025 года Вооруженные силы Украины уничтожили почти 990 тысяч российских военных, тысячи единиц техники, сотни дронов и ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.
Таким образом, общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения (24 февраля 2022 года) ориентировочно составляют:
- личный состав - около 989 700 (+1140) чел,
- танки - 10 874 (+2) единицы,
- боевые бронированные машины - 22 663 (+7) единицы,
- артиллерийские системы - 28 575 (+48) единиц,
- реактивные системы залпового огня - 1 401,
- средства ПВО - 1 175 (+2) единиц,
- самолеты - 372,
- вертолеты - 336,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 38 622 (+256),
- крылатые ракеты - 3 271 (+3),
- корабли/катера - 28,
- подводные лодки - 1,
- автомобильная техника и автоцистерны - 50 462 (+137) единицы,
- специальная техника - 3 905 (+2) единиц.
Ситуация на фронте
За прошедшие сутки в зоне боевых действий произошло 107 боевых столкновений. Российские войска нанесли три ракетных и 50 авиаударов, использовав 6 ракет и 50 управляемых авиабомб. Также зафиксировано 1396 атак дронами-камикадзе и более 4000 артиллерийских обстрелов.
На Лиманском направлении противник провел 19 штурмов в районах Грековки, Новомихайловки, Надежды, Редкодуба и Ямполя. Самые интенсивные бои продолжались на Покровском направлении - 47 атак в течение суток. Россияне действовали возле населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка и Андреевка. В трех из этих точек бои продолжаются до сих пор.
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