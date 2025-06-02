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За сутки РФ потеряла более 1100 солдат и 256 дронов, - Генштаб

Понедельник 02 июня 2025 07:44
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За сутки РФ потеряла более 1100 солдат и 256 дронов, - Генштаб Иллюстративное фото: За сутки РФ потеряла более 1100 солдат (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

По состоянию на 2 июня 2025 года Вооруженные силы Украины уничтожили почти 990 тысяч российских военных, тысячи единиц техники, сотни дронов и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Таким образом, общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения (24 февраля 2022 года) ориентировочно составляют:

  • личный состав - около 989 700 (+1140) чел,
  • танки - 10 874 (+2) единицы,
  • боевые бронированные машины - 22 663 (+7) единицы,
  • артиллерийские системы - 28 575 (+48) единиц,
  • реактивные системы залпового огня - 1 401,
  • средства ПВО - 1 175 (+2) единиц,
  • самолеты - 372,
  • вертолеты - 336,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 38 622 (+256),
  • крылатые ракеты - 3 271 (+3),
  • корабли/катера - 28,
  • подводные лодки - 1,
  • автомобильная техника и автоцистерны - 50 462 (+137) единицы,
  • специальная техника - 3 905 (+2) единиц.

За сутки РФ потеряла более 1100 солдат и 256 дронов, - Генштаб

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки в зоне боевых действий произошло 107 боевых столкновений. Российские войска нанесли три ракетных и 50 авиаударов, использовав 6 ракет и 50 управляемых авиабомб. Также зафиксировано 1396 атак дронами-камикадзе и более 4000 артиллерийских обстрелов.

На Лиманском направлении противник провел 19 штурмов в районах Грековки, Новомихайловки, Надежды, Редкодуба и Ямполя. Самые интенсивные бои продолжались на Покровском направлении - 47 атак в течение суток. Россияне действовали возле населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка и Андреевка. В трех из этих точек бои продолжаются до сих пор.

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