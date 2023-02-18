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За сутки РФ обстреляла Херсонскую область 65 раз: один человек погиб, 3 ранены

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Херсон, Суббота 18 февраля 2023 09:39
За сутки РФ обстреляла Херсонскую область 65 раз: один человек погиб, 3 ранены Фото: за сутки РФ обстреляла Херсонскую область 65 раз (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские захватчики 65 раз обстреляли Херсонскую область, в том числе по Херсону ударили 13 раз. За сутки в регионе один человек погиб, трое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Вели огонь из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА. Херсон российская армия атаковала 13 раз - снаряды попали в частные и многоквартирные дома, здание высшего учебного заведения", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 3 жителя области получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщалось, утром в субботу, 18 февраля, российские войска обстреляли Очаковскую общину. Повреждены жилые дома, начался пожар.

Напомним, в Украине утро субботы, 18 февраля, началось с масштабной воздушной тревоги. Ее объявили в ряде областей.

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