За добу понад 200 дронів: росіяни активно проводять аеророзвідку на півдні України

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, від початку доби 8 серпня на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Лиманському та Покровському напрямках.

Протягом минулої доби втрати ворога склали 1140 одиниць у живій силі. Від початку повномасштабної війни Росія загалом втратила понад 587 тисяч солдатів.

Також вчора Сили оборони знищили 2 танки, 9 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

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