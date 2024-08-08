Від початку доби найгарячіша ситуація на Лиманському та Покровському напрямках, - Генштаб

Сьогодні, 8 серпня, від початку доби відбулось 56 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Лиманському та Покровському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 56. Найгарячіше зараз на Лиманському та Покровському напрямку. Українські захисники вживають усіх необхідних заходів для недопущення прориву оборони", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку з початку доби відбулось чотири боєзіткнення поблизу Вовчанська, два з них на даний час тривають.

На Куп’янському напрямку російські війська один раз безуспішно намагалися штурмувати наші позиції поблизу Синьківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Макіївки, Невського, Тернів та Серебрянського лісу. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 15 боєзіткнень, досі триває чотири. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки окупанти вісім разів намагались потіснити наші підрозділи.

На Краматорському напрямку російські війська шість разів намагалися вибити наші підрозділи із займаних позицій. Чотири штурмових дії поблизу Часового Яру, Калинівки та Іванівського українські воїни відбили. Ще дві атаки триває.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації сім разів атакував позиції наших військ. Два боєзіткнення тривають поблизу Нью-Йорка.

На Покровському напрямку, в районах Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Желанного та Карлівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив десять спроб штурмувати українські позиції. Тривають бої в п’яти локаціях.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбники один раз атакували наші підрозділи. Намагалися просунутися поблизу Красногорівки.

На Времівському напрямку відбито дві штурмові дії противника в бік Водяного та Вугледару, триває ще один бій.

На Оріхівському напрямку в районі Малої Токмачки окупанти один раз намагались просунутись вперед, але отримали жорстку відсіч. Також ворог застосовував авіацію по Гуляйполю.

Втрати Росії у війні

Протягом минулої доби, згідно з даними Генштабу, втрати ворога склали 1140 одиниць у живій силі. Від початку повномасштабної війни Росія загалом втратила більше 587 тисяч солдатів. Зокрема вчора Сили оборони знищили: