За сутки более 200 дронов: россияне активно проводят аэроразведку на юге Украины

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, с начала суток 8 августа на фронте произошло 56 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Лиманском и Покровском направлениях.

За прошедшие сутки потери врага составили 1140 единиц в живой силе. С начала полномасштабной войны Россия в целом потеряла более 587 тысяч солдат.

Также вчера Силы обороны уничтожили 2 танка, 9 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем и другую технику противника.

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