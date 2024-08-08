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За сутки более 200 дронов: россияне активно проводят аэроразведку на юге Украины

Иллюстративное фото: россияне активно проводят аэроразведку на юге Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска активно проводят аэроразведку на юге Украины. За сутки было зафиксировано 210 разведывательных дронов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

"Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов разных типов, активно ведут аэроразведку. За прошедшие сутки в операционной зоне зафиксирован пролет 210 разведывательных БПЛА", - говорится в сообщении.

Как отмечается, россияне за прошедшие сутки применили 221 FPV-дрон, три ударных беспилотника типа "Ланцет".

Также враг сбросил с БПЛА разных модификаций 589 осколочных боеприпасов, из них 13 - с ядовитыми веществами, два - с зажигательными веществами.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, с начала суток 8 августа на фронте произошло 56 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Лиманском и Покровском направлениях.

За прошедшие сутки потери врага составили 1140 единиц в живой силе. С начала полномасштабной войны Россия в целом потеряла более 587 тысяч солдат.

Также вчера Силы обороны уничтожили 2 танка, 9 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем и другую технику противника.

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