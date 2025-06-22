Росія втратила на фронті 1100 солдатів і 7 крилатих ракет, - Генштаб

За останню добу з 21 на 22 червня втрати російських загарбників на фронті становили 1100 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 22 червня 2025 року орієнтовно становлять:

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомив, що на фронті за добу відбулося майже 130 боїв і тисячі обстрілів. Найбільше обстрілів було на Покровському напрямку.

Примітно, що РФ масово вербує трудових мігрантів із Центральної Азії на фронт для участі у війні проти України. Більшість із них гине.

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