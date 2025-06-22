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Росія втратила на фронті 1100 солдатів і 7 крилатих ракет, - Генштаб

Неділя 22 червня 2025 07:34
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Росія втратила на фронті 1100 солдатів і 7 крилатих ракет, - Генштаб Ілюстративне фото: ЗСУ знищують окупантів на фронті (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

За останню добу з 21 на 22 червня втрати російських загарбників на фронті становили 1100 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 22 червня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 011 490 (+1100) осіб;
  • танків - 10 964 (+9) одиниць;
  • бойових броньованих машин - 22 867 (+2) одиниць;
  • артилерійських систем - 29 432 (+39) одиниці;
  • РСЗВ - 1421 одиниця;
  • засоби ППО - 1188 одиниць;
  • літаків - 416 одиниць;
  • вертольотів - 337 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 41 579 (+157) одиниці;
  • крилатих ракет - 3 376 (+7)одиниць;
  • кораблів/катерів - 28 одиниць;
  • підводних човнів - 1 одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 52 734 (+117) одиниць;
  • спеціальної техніки - 3920 (+0) одиниць.

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Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомив, що на фронті за добу відбулося майже 130 боїв і тисячі обстрілів. Найбільше обстрілів було на Покровському напрямку.

Примітно, що РФ масово вербує трудових мігрантів із Центральної Азії на фронт для участі у війні проти України. Більшість із них гине.

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Генштаб ВСУ Війна в Україні
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