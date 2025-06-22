Росія втратила на фронті 1100 солдатів і 7 крилатих ракет, - Генштаб
Ілюстративне фото: ЗСУ знищують окупантів на фронті (Getty Images)
За останню добу з 21 на 22 червня втрати російських загарбників на фронті становили 1100 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 22 червня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 011 490 (+1100) осіб;
- танків - 10 964 (+9) одиниць;
- бойових броньованих машин - 22 867 (+2) одиниць;
- артилерійських систем - 29 432 (+39) одиниці;
- РСЗВ - 1421 одиниця;
- засоби ППО - 1188 одиниць;
- літаків - 416 одиниць;
- вертольотів - 337 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 41 579 (+157) одиниці;
- крилатих ракет - 3 376 (+7)одиниць;
- кораблів/катерів - 28 одиниць;
- підводних човнів - 1 одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 52 734 (+117) одиниць;
- спеціальної техніки - 3920 (+0) одиниць.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, раніше Генштаб повідомив, що на фронті за добу відбулося майже 130 боїв і тисячі обстрілів. Найбільше обстрілів було на Покровському напрямку.
Примітно, що РФ масово вербує трудових мігрантів із Центральної Азії на фронт для участі у війні проти України. Більшість із них гине.
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