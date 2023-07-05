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За добу - мінус дві роти. ЗСУ вибивають росіян з позицій на Таврійському напрямку

Ілюстративне фото: ЗСУ вибивають росіян з позицій на Таврійському напрямку (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові системно вибивають російських окупантів з позицій на Таврійському напрямку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Він зазначив, що наші бійці мають успіхи на Таврійському напрямку.

Протягом добу артилерійські підрозділи виконали 1541 вогневе завдання. За останню добу втрати противника вбитими та пораненими склали понад дві роти.

Також було знищено 25 одиниць військової техніки ворога.

Зокрема, 2 бойові броньовані машини, 3 гармати Д-30, гармату 2А36 "Гіацинт-Б", зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор", РЛС "Зоопарк" та автомобільну техніку.

Наші військові також знищили дев'ять складів боєприпасів росіян.

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони продовжують вести наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Вони чинять тиск на окупантів та вибивають їх із раніше захоплених рубежів північніше та південніше Бахмута. Наші бійці також мають частковий успіх в районі Кліщіївки.

Окрім того, у Генштабі повідомили, що українські захисники просунулися в глибину оборони ворога до 7,5 км на Мелітопольському та Бердянському напрямах.

При цьому "гаряча" лінія зіткнення перевищує 1200 км.

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Війна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ