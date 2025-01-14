За добу майже половина боїв відбулися на Покровському напрямку, - Генштаб

Станом на 22:00, 13 січня, на фронті відбулося 155 бойових зіткнень. Ситуація на Покровському і Курському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

За добу, 13 січня, ержава-терорист завдала 41 авіаудару, скинувши при цьому 62 КАБи. Окрім того, загарбники залучили для ударів 684 дрони-камікадзе та здійснили 3730 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Покровському напрямку впродовж доби агресор 74 рази атакував наші позиції в районах населених пунктів Баранівка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Тарасівка, Нова Полтава, Новоторецьке, Лисівка, Мирноград, Зелене, Новий Труд, Промінь, Покровськ, Шевченко, Удачне, Нововасилівка, Успенівка, Петропавлівка, Новоандріївка, Слов’янка, Срібне, Андріївка, Курахове, Дачне та Янтарне. П’ять боєзіткнень досі тривають.

"За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 218 військовослужбовців вбитими та пораненими. Наші воїни знищили дві одиниці автомобільної техніки та мотоцикл окупантів. Також українські захисники завдали значних пошкоджень реактивній системі залпового вогню та гарматі", - йдеться у повідомленні.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області, де наші війська успішно відбили 11 атак противника.

На Харківському напрямку російські терористи двічі штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська.

Два рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу населених пунктів Лозова та Дворічна. Одне боєзіткнення ще триває.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 15 разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Шийківка, Першотравневе, Макіївка, Зарічне та Терни. До цього часу точаться два боєзіткнення.

Чотири штурми противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку. Одне боєзіткнення триває дотепер.

Одинадцять атак загарбників відбили українські підрозділи на Краматорському напрямку, противник намагався просунутись вперед в районі Часового Яру та Ступочок. На даний час продовжується три боєзіткнення.

На Торецькому напрямку наші військові відбивали 16 ворожих атак в районах Білої Гори, Кримського та Торецька, 13 атак зупинено Силами оборони, ще три - тривають.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 11 ворожих атак. Ворог без успіху намагався прорватись поблизу населених пунктів Розлив, Времівка, Роздольне, Костянтинопіль та Нескучне.