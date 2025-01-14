За сутки почти половина боев произошли на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на 22:00, 13 января, на фронте произошло 155 боевых столкновений. Ситуация на Покровском и Курском направлениях остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

За сутки, 13 января, государство-террорист нанесло 41 авиаудар, сбросив при этом 62 КАБа. Кроме того, захватчики привлекли для ударов 684 дроны-камикадзе и осуществили 3730 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Покровском направлении в течение суток агрессор 74 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Барановка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Тарасовка, Новая Полтава, Новоторецкое, Лисовка, Мирноград, Зеленое, Новый Труд, Луч, Покровск, Шевченко, Удачное, Нововасильевка, Успеновка, Петропавловка, Новоандреевка, Славянка, Серебряное, Андреевка, Курахово, Дачное и Янтарное. Пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

"По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 218 военнослужащих убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили две единицы автомобильной техники и мотоцикл оккупантов. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения реактивной системе залпового огня и пушке", - говорится в сообщении.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, где наши войска успешно отбили 11 атак противника.

На Харьковском направлении российские террористы дважды штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска.

Два раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении, вблизи населенных пунктов Лозовая и Двуречная. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска 15 раз атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Новосергиевка, Зеленый Гай, Шийковка, Первомайское, Макеевка, Заречное и Терны. К этому времени идут два боестолкновения.

Четыре штурма противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Одиннадцать атак захватчиков отбили украинские подразделения на Краматорском направлении, противник пытался продвинуться вперед в районе Часового Яра и Ступочек. В настоящее время продолжается три боестолкновения.

На Торецком направлении наши военные отражали 16 вражеских атак в районах Белой Горы, Крымского и Торецка, 13 атак остановлено Силами обороны, еще три - продолжаются.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 11 вражеских атак. Враг безуспешно пытался прорваться вблизи населенных пунктов Разлив, Времовка, Раздольное, Константинополь и Нескучное.