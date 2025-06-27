За добу майже 190 боїв. Генштаб назвав найгарячіші напрямки

Втрати Росії

Від початку повномасштабної війни Росія втратила більше 1,016 млн одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати ворога склали ще 970 солдатів. Також

Сили оборони уразили:

один танк;

чотири бойові броньовані машини;

13 артилерійських систем;

87 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня;

89 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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