За сутки почти 190 боев. Генштаб назвал самые горячие направления

За прошедшие сутки, 26 июня, на фронте состоялось 187 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницуГенерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления противника", - пишет Генштаб.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 28 атак захватчиков.
На Южно-Слобожанском направлении враг 13 раз штурмовал вблизи населенных пунктов Глубокое, Зыбино, Волчанск, Красное Первое, Каменка, Кондрашовка, Малая Шапковка.
На Купянском направлении произошло девять атак вблизи Голубовки, Кондрашовки, Степной Новоселовки, Зеленого Гая и в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, и в направлениях Ольговки, Среднего, Колодязов, Зеленой Долины, Торского.
На Северском направлении враг совершил две попытки идти вперед в направлениях Выемки и Федоровки.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлениях Маркового, Белой Горы и Бондарного.
На Торецком направлении враг совершил 23 атаки неподалеку Торецка, Дачного, Щербиновки, Александро-Калинового, Дилиевки, Романовки, Яблоновки и Русиного Яра.
На Покровском направлении остановлено 56 штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Шевченко Первое, Мирное и не только.
На Новопавловском направлении противник совершил 25 атак вблизи населенных пунктов Звезда, Ялта, Запорожье, Багатир, Федоровка, Комар и не только.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Приднепровском направлении враг совершил пять безрезультатных попыток наступления, понес потери и отступил.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.
С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 1,016 млн единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери врага составили еще 970 солдат. Также
Силы обороны поразили:
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