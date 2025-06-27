За сутки почти 190 боев. Генштаб назвал самые горячие направления

Потери России

С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 1,016 млн единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери врага составили еще 970 солдат. Также

Силы обороны поразили:

один танк;

четыре боевые бронированные машины;

13 артиллерийских систем;

87 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня;

89 единиц автомобильной техники оккупантов.

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