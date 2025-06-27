РФ втратила за добу майже 1000 солдатів і багато техніки, - Генштаб
За останню добу, з 26 на 27 червня, росіяни втрати у боях проти України ще 970 солдатів. Також ЗСУ знищили 13 артсистем і 89 одиниць автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 червня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 016 720 (+970) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 10 969 (+1) од.;
- бойових броньованих машин - 22 896 (+4) од.;
- артилерійських систем - 29 630 (+13) од.;
- РСЗВ - 1425 од.;
- засоби ППО - 1188 од.;
- літаків - 416 од.;
- гелікоптерів - 337 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 42 240 (+87) од.;
- крилатих ракет - 3388 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 53 284 (+89) од.;
- спеціальної техніки - 3921 од.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, станом на вечір, 26 червня, на фронті відбулося 139 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв була на Покровському напрямку.
Зокрема, росіяни на цьому напрямку 39 разів намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Шевченківське Перше, Мирне, Миролюбівка, Луч, Лисівка, Новомиколаївка, Котлярівка, Мирноград, Новосергіївка, Вдале, Олексіївка, Новоукраїнка та в напрямку Володимирівки.
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