РФ втратила за добу майже 1000 солдатів і багато техніки, - Генштаб

За останню добу, з 26 на 27 червня, росіяни втрати у боях проти України ще 970 солдатів. Також ЗСУ знищили 13 артсистем і 89 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 червня 2025 року орієнтовно становлять: особового складу - близько 1 016 720 (+970) осіб поранено/ліквідовано;

танків - 10 969 (+1) од.;

бойових броньованих машин - 22 896 (+4) од.;

артилерійських систем - 29 630 (+13) од.;

РСЗВ - 1425 од.;

засоби ППО - 1188 од.;

літаків - 416 од.;

гелікоптерів - 337 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 42 240 (+87) од.;

крилатих ракет - 3388 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 53 284 (+89) од.;

спеціальної техніки - 3921 од.