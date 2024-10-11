За добу майже 170 боїв. Генштаб описав ситуацію на фронті

"За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили два пункти управління, артилерійську систему, вертоліт та базу ПММ противника", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку росіяни п'ять разів атакували в районі Вовчанська та Тихого.

На Куп'янському напрямку зафіксовано 14 атак біля Синьківки, Лозової, Колісниківки та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ворог 30 разів атакував в районах Дружелюбівки, Греківки, Площанки, Невського, Макіївки, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку відбито чотири атаки поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили сім атак в районах Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак.

На Поровському напрямку відбито 24 атаки. Основні зусилля ворог зосередив у районах Селидове, Крутий Яр, Промінь, Лисівка, Миролюбівка та Калинове.

На Курахівському напрямку ворог 24 рази намагався прорвати оборону в районі Новоселидівки, Кремінної Балки, Цукуриного, Георгіївки й не тільки.

На Времівському напрямку окупанти здійснили 11 атак наших позицій у напрямку Богоявленки.

На Оріхівському напрямку ворог двічі без успіху атакував позиції українських підрозділів поблизу Малої Токмачки та Роботиного.

На Придніпровському напрямку втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили п’ять атак російських загарбників.

Втрати Росії у війні

Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1140 російських окупантів. Від початку війни Росія вже втратила більше 666 тисячі одиниць особового складу. Зокрема за вчорашній день було знищено: