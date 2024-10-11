RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

За сутки почти 170 боев. Генштаб описал ситуацию на фронте

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 10 октября, на линии фронта состоялось 169 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Лиманском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили два пункта управления, артиллерийскую систему, вертолет и базу ГСМ противника", - пишет Генштаб. 

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении россияне пять раз атаковали в районе Волчанска и Тихого. 

На Купянском направлении зафиксировано 14 атак возле Синьковки, Лозовой, Колесниковки и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг 30 раз атаковал в районах Дружелюбовки, Грековки, Площанки, Невского, Макеевки, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении отбито четыре атаки вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили семь атак в районах Орехово-Васильевки, Часового Яра и Ступочек. 

На Торецком направлении враг совершил восемь атак. 

На Поровском направлении отражено 24 атаки. Основные усилия враг сосредоточил в районах Селидово, Крутой Яр, Луч, Лысовка, Миролюбовка и Калиново.

На Кураховском направлении враг 24 раза пытался прорвать оборону в районе Новоселидовки, Кременной Балки, Цукурино, Георгиевки и не только. 

На Времовском направлении оккупанты совершили 11 атак наших позиций в направлении Богоявленки.

На Ореховском направлении враг дважды без успеха атаковал позиции украинских подразделений вблизи Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском направлении потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины успешно отбили пять атак российских захватчиков.

Потери России в войне

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1140 российских оккупантов. С начала войны Россия уже потеряла более 666 тысяч единиц личного состава. В частности, за вчерашний день было уничтожено:

  • 8 танков;
  • 35 боевых бронированных машин и не только.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ