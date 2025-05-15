За добу майже 170 боїв. Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті

Втрати Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила більше 970 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу Сили оборони "відмінусували" ще 1220 терористів, а також знищили:

13 бойових броньованих машин;

45 артилерійських систем;

2 РСЗВ й не тільки.

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