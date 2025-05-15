За сутки почти 170 боев. Генштаб назвал самые горячие направления на фронте

Потери России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла более 970 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны "отминусовали" еще 1220 террористов, а также уничтожили:

13 боевых бронированных машин;

45 артиллерийских систем;

2 РСЗО и не только.

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