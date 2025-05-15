За сутки почти 170 боев. Генштаб назвал самые горячие направления на фронте

За прошедшие сутки, 14 мая, на фронте состоялось 168 столкновений. Больше всего враг давил на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники; четыре артиллерийских средства; одну РЛС и девять других важных объектов противника", - пишет Генштаб.
На Харьковском направлении россияне трижды проводили наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.
На Купянском направлении за сутки состоялась одна атака оккупантов неподалеку Глушковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новая Кругляковка, Лозовая, Новоегоровка и не только.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Северском направлении, в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Белогоровка, противник пять раз атаковал позиции Сил обороны.
На Краматорском направлении зафиксировано восемь боестолкновений вблизи населенных пунктов Часов Яр, Григорьевка, Белая Гора и Курдюмовка.
На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Крымское и Дилиевка.
На Покровском направлении Силы обороны остановили 74 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка и Андреевка.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Новопавловском направлении враг 26 раз атаковал вблизи населенных пунктов Багатир, Новополь, Бурлацкое и Свободное Поле.
На Ореховском направлении отбито три вражеских штурма в районе Степного.
На Приднепровском направлении остановлена одна попытка продвижения вперед подразделения противника.
На Курском направлении за прошедшие сутки произошло девять боестолкновений.
С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла более 970 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны "отминусовали" еще 1220 террористов, а также уничтожили:
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