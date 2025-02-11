За добу майже 140 боїв: карта бойових зіткнень

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, шість артилерійських систем та чотири інших важливих об’єкти російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни чотири рази атакували в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку відбулось дев'ять ворожих атак неподалік Кіндрашівки, Загризового, Петропавлівки й Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 12 разів поблизу населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Новолюбівка й не тільки.

Фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка та Григорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень в районах Васюківки, Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

Фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Покровському напрямку захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій в районах населених пунктів Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка й не тільки.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував позиції Сил оборони поблизу Зеленівки, Времівки та Новосілки.

У Курській області Сили оборони відбили 27 ворожих атак.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила майже 852 тисячі одиниць живої сили. Лише за минулу добу її втрати склали ще 1350 одиниць. Також Сили оборони знищили: