За сутки почти 140 боев: карта боевых столкновений

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, шесть артиллерийских систем и четыре других важных объекта российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне четыре раза атаковали в районе Волчанска.

На Купянском направлении состоялось девять вражеских атак неподалеку Кондрашовки, Загрызово, Петропавловки и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 12 раз вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Новолюбовка и не только.

Фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Северском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка и Григорьевка.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь боестолкновений в районах Васюковки, Белой Горы и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

Фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Покровском направлении защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка и не только.

На Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Зеленовки, Временки и Новоселки.

В Курской области Силы обороны отбили 27 вражеских атак.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла почти 852 тысячи единиц живой силы. Только за минувшие сутки ее потери составили еще 1350 единиц. Также Силы обороны уничтожили: