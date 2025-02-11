За добу майже 140 боїв: карта бойових зіткнень

Протягом минулої доби на фронті відбулось 139 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, шість артилерійських систем та чотири інших важливих об’єкти російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни чотири рази атакували в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку відбулось дев'ять ворожих атак неподалік Кіндрашівки, Загризового, Петропавлівки й Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 12 разів поблизу населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Новолюбівка й не тільки.

Фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка та Григорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень в районах Васюківки, Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

Фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Покровському напрямку захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій в районах населених пунктів Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка й не тільки.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував позиції Сил оборони поблизу Зеленівки, Времівки та Новосілки.

У Курській області Сили оборони відбили 27 ворожих атак.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила майже 852 тисячі одиниць живої сили. Лише за минулу добу її втрати склали ще 1350 одиниць. Також Сили оборони знищили: