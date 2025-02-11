За сутки почти 140 боев: карта боевых столкновений
За прошедшие сутки на фронте состоялось 139 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, шесть артиллерийских систем и четыре других важных объекта российских захватчиков", - пишет Генштаб.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении россияне четыре раза атаковали в районе Волчанска.
На Купянском направлении состоялось девять вражеских атак неподалеку Кондрашовки, Загрызово, Петропавловки и Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении россияне атаковали 12 раз вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Новолюбовка и не только.
Фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Северском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка и Григорьевка.
На Краматорском направлении зафиксировано восемь боестолкновений в районах Васюковки, Белой Горы и Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.
Фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Покровском направлении защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка и не только.
На Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Зеленовки, Временки и Новоселки.
В Курской области Силы обороны отбили 27 вражеских атак.
Потери России в войне
С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла почти 852 тысячи единиц живой силы. Только за минувшие сутки ее потери составили еще 1350 единиц. Также Силы обороны уничтожили:
- 13 танков;
- 31 боевую бронированную машину;
- 44 артиллерийские системы.
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