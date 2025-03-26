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За сутки на фронте уничтожены 1280 российских солдат и 5 танков, - ВСУ

Среда 26 марта 2025 07:49
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За сутки на фронте уничтожены 1280 российских солдат и 5 танков, - ВСУ Фото: ( facebook.com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 25 на 26 марта, российская армия потеряла на войне с Украиной 1280 солдат, 17 артиллерийских систем и 77 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 907 220 (+1280) человек ликвидировано;
  • танков - 10 430 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 685 (+15) ед;
  • артиллерийских систем - 25 207 (+17) ед;
  • РСЗО - 1341 ед;
  • средства ПВО - 1117 ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 30 818 (+59) ед;
  • крылатых ракет - 3121 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 41 901 (+77) ед;
  • специальной техники - 3786 (+1) ед.

За сутки на фронте уничтожены 1280 российских солдат и 5 танков, - ВСУ

Ситуация на фронте и воздушные атаки РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в Белгородской области, однако россияне давят на трех направлениях.

Прошлой ночью российские захватчики масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В частности, в городе Ахтырка Сумской области БпЛА повредили объекты на территории рынка, на месте попаданий вспыхнул пожар.

Кроме того, террористы атаковали "Шахедами" Кривой Рог. В городе зафиксировано много попаданий и пожаров.

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