За сутки на фронте уничтожены 1280 российских солдат и 5 танков, - ВСУ

За последние сутки с 25 на 26 марта, российская армия потеряла на войне с Украиной 1280 солдат, 17 артиллерийских систем и 77 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.03.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и воздушные атаки РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в Белгородской области, однако россияне давят на трех направлениях.

Прошлой ночью российские захватчики масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В частности, в городе Ахтырка Сумской области БпЛА повредили объекты на территории рынка, на месте попаданий вспыхнул пожар.

Кроме того, террористы атаковали "Шахедами" Кривой Рог. В городе зафиксировано много попаданий и пожаров.

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