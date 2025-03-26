За сутки на фронте уничтожены 1280 российских солдат и 5 танков, - ВСУ
За последние сутки с 25 на 26 марта, российская армия потеряла на войне с Украиной 1280 солдат, 17 артиллерийских систем и 77 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 907 220 (+1280) человек ликвидировано;
- танков - 10 430 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 21 685 (+15) ед;
- артиллерийских систем - 25 207 (+17) ед;
- РСЗО - 1341 ед;
- средства ПВО - 1117 ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 30 818 (+59) ед;
- крылатых ракет - 3121 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 41 901 (+77) ед;
- специальной техники - 3786 (+1) ед.
Ситуация на фронте и воздушные атаки РФ
По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в Белгородской области, однако россияне давят на трех направлениях.
Прошлой ночью российские захватчики масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
В частности, в городе Ахтырка Сумской области БпЛА повредили объекты на территории рынка, на месте попаданий вспыхнул пожар.
Кроме того, террористы атаковали "Шахедами" Кривой Рог. В городе зафиксировано много попаданий и пожаров.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.