За добу на фронті загинули понад 1100 солдатів: у ЗСУ розповіли про нові втрати РФ

Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони мали успіх біля Вовчанська у Харківській області. Натомість загарбники просунулися в двох районах у Донецькій області.

Впродовж минулої ночі росіяни запускали в напрямку України дрони типу "Шахед". В Київській області лунали вибухи, працювала ППО. Також тривогу оголошували у Києві.

Крім того, вибухи лунали в Сумській області, де були помічені ворожі БпЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.