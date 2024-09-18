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За добу на фронті загинули понад 1100 солдатів: у ЗСУ розповіли про нові втрати РФ

Фото: армія РФ зменшилася на понад 1100 солдатів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 17 на 18 вересня, втрати росіян на фронті становили 1130 солдатів, 25 артилерійських систем і 45 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 637 010 (+1130) осіб ліквідовано;
  • танків - 8691 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин - 17 080 (+3) од.;
  • артилерійських систем - 18 154 (+25) од.;
  • РСЗВ - 1188 од.;
  • засоби ППО - 947 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15 354 (+25) од.;
  • крилатих ракет - 2592 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 24 784 (+45) од.;
  • спеціальної техніки - 3109 (+18) од.

Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони мали успіх біля Вовчанська у Харківській області. Натомість загарбники просунулися в двох районах у Донецькій області.

Впродовж минулої ночі росіяни запускали в напрямку України дрони типу "Шахед". В Київській області лунали вибухи, працювала ППО. Також тривогу оголошували у Києві.

Крім того, вибухи лунали в Сумській області, де були помічені ворожі БпЛА.

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Війна Росії проти України