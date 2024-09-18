За сутки на фронте погибли более 1100 солдат: ВСУ рассказали о новых потерях РФ

Напомним, по данным ISW, Силы обороны имели успех у Волчанска в Харьковской области. Зато захватчики продвинулись в двух районах в Донецкой области.

В течение прошлой ночи россияне запускали в направлении Украины дроны типа "Шахед". В Киевской области раздавались взрывы, работала ПВО. Также тревогу объявляли в Киеве.

Кроме того, взрывы раздавались в Сумской области, где были замечены вражеские БпЛА.

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