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За сутки на фронте погибли более 1100 солдат: ВСУ рассказали о новых потерях РФ

Фото: армия РФ уменьшилась более чем на 1100 солдат (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 17 на 18 сентября, потери россиян на фронте составили 1130 солдат, 25 артиллерийских систем и 45 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 637 010 (+1130) человек ликвидировано;
  • танков - 8691 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин - 17 080 (+3) ед;
  • артиллерийских систем - 18 154 (+25) ед;
  • РСЗО - 1188 ед;
  • средства ПВО - 947 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 354 (+25) ед;
  • крылатых ракет - 2592 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24 784 (+45) ед;
  • специальной техники - 3109 (+18) ед.

Напомним, по данным ISW, Силы обороны имели успех у Волчанска в Харьковской области. Зато захватчики продвинулись в двух районах в Донецкой области.

В течение прошлой ночи россияне запускали в направлении Украины дроны типа "Шахед". В Киевской области раздавались взрывы, работала ПВО. Также тревогу объявляли в Киеве.

Кроме того, взрывы раздавались в Сумской области, где были замечены вражеские БпЛА.

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