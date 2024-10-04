За добу на фронті сталося понад 130 боєзіткнень, РФ тисне на трьох напрямках

Ворожі обстріли

Впродовж минулої доби держава-терорист завдала три удари трьома ракетами, 48 авіаударів, скинувши при цьому 97 керованих авіабомб (КАБів). Окрім того, загарбники задіяли для ударів 788 дронів-камікадзе і понад 3 тисячі разів обстріляли позиції наших військ і населені пункти.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку російські терористи тричі безуспішно штурмували позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Стариці, а також скинули десять авіабомб на Черкаську Лозову, Старицю та Бочкове.

Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку вбито та поранено 110 окупантів, знешкоджено один танк, сім артилерійських систем, чотири РСЗВ, 11 автомобілів, 33 безпілотних літальних апарати і чотири одиниці спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку ворог атакував наші позиції 11 разів. Біля Синьківки, Курилівки, Піщаного та Першотравневого підрозділи Сил оборони відбили дев’ять штурмів. Тривають боєзіткнення у районі Вишневого та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 13 разів атакували українських захисників у районах населених пунктів Макіївка, Новосадове, Торське, Дружелюбівка, Греківка та Дронівка.

Ворог один раз штурмовими діями намагався витіснити наших захисників із позицій у районі Спірного на Сіверському напрямку. Отримавши жорстку відсіч, відійшов.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутись вперед. Ворог концентрував зусилля в районі Андріївки, Білої Гори та Ступочок. Крім того, за підтримки бомбардувальної авіації ворог атакував Часів Яр.

На Торецькому напрямку дев’ять разів були атаковані Торецьк, Дачне та Неліпівка. Крім того, авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Катеринівка, Дружба і Клебан-Бик.

На Покровському напрямку ворог зосереджує основні зусилля. Тут упродовж доби агресор 28 разів атакував наші позиції в районах Сухої Балки, Гірника, Променя, Новоторецького та Крутого Яру.

За попередніми підрахунками, 3 жовтня окупанти на Покровському напрямку втратили 288 військовослужбовців вбитими та пораненими. Знищено один танк, дві бойові броньовані машини, сім автомобілів, дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", один розвідувальний БпЛА та одну артилерійську систему. Також українські захисники завдали значних пошкоджень двом артсистемам, двом автомобілям, п’ятьом бронемашинам і одному танку.

На Курахівському напрямку за минулу добу було зафіксовано 23 ворожих атаки. Дві з них тривають. Бої переважно тривали у районах Новоолександрівки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Трудового, Воздвиженки, Антонівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку ворог чотири рази штурмував передній край нашої оборони в напрямку Максимівки та Богоявленки.

На Оріхівському напрямку зупинено дві атаки російських загарбників неподалік Кам'янського та Новоданилівки.

Тим часом у Курській області авіація ворога не припиняє завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії. За минулу добу ворог завдав шість авіаударів, застосувавши 13 керованих авіабомб.