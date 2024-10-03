ua en ru
Чт, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З'явились супутникові знімки після удару по аеродрому "Борисоглєбськ", де РФ зберігала КАБи

Четвер 03 жовтня 2024 20:40
UA EN RU
З'явились супутникові знімки після удару по аеродрому "Борисоглєбськ", де РФ зберігала КАБи Фото: російський аеродром "Борисоглєбськ" атакували дрони 3 жовтня (кадр від джерел)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 3 жовтня дрони атакували аеродром у Воронезькій області. В мережі з'явився супутниковий знімок військового об'єкта після ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

На супутникову знімку зафіксовано кілька нових слідів пожежі в районі злітно-посадкової смуги аеродрому., проте споруди мають непошкоджений вигляд.

Варто зауважити, що за даними джерел РБК-Україна, російський аеродром було атаковано дронами СБУ. Там на складах зберігалися кориговані авіабомби, а також були стоянки літаків Су-35 і Су-34 і місця зберігання авіапалива.

"Влада Воронезької області та Міноборони РФ повідомляли лише про перехоплені безпілотники і пошкодження житлових будинків", - пише "Радіо Свобода".

Що передувало

Сьогодні вранці стало відомо, що дрони атакували аеродром у Воронезькій області, де знаходяться російські склади з КАБами та стоянки літаків Су-35 і Су-34. У мережі публікувались фото та відеонаслідків атаки.

Супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території "Борсоглєбська".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
В Росії заявили про атаку на Курську АЕС. В Україні кажуть - фейк
В Росії заявили про атаку на Курську АЕС. В Україні кажуть - фейк
DAILY
"Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію
Юлія Акимова, Віталій Носач "Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію