За сутки на фронте произошло более 130 боестолкновений, РФ давит на трех направлениях

Вражеские обстрелы

За прошедшие сутки государство-террорист нанесло три удара тремя ракетами, 48 авиаударов, сбросив при этом 97 управляемых авиабомб (КАБов). Кроме того, захватчики задействовали для ударов 788 дронов-камикадзе и более 3 тысяч раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении российские террористы трижды безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Старицы, а также сбросили десять авиабомб на Черкасскую Лозовую, Старицу и Бочково.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении убиты и ранены 110 оккупантов, обезврежены один танк, семь артиллерийских систем, четыре РСЗО, 11 автомобилей, 33 беспилотных летательных аппарата и четыре единицы специальной техники.

На Купянском направлении враг атаковал наши позиции 11 раз. Вблизи Синьковки, Куриловки, Песчаного и Першотравневого подразделения Сил обороны отбили девять штурмов. Продолжаются боестолкновения в районе Вишневого и Петропавловки.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска 13 раз атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Макеевка, Новосадовое, Торское, Дружелюбовка, Грековка и Дроновка.

Враг один раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районе Спирного на Северском направлении. Получив жесткий отпор, отошел.

На Краматорском направлении украинские воины отбили шесть попыток захватчиков продвинуться вперед. Враг концентрировал усилия в районе Андреевки, Белой Горы и Ступочек. Кроме того, при поддержке бомбардировочной авиации враг атаковал Часов Яр.

На Торецком направлении девять раз были атакованы Торецк, Дачное и Нелиповка. Кроме того, авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Екатериновка, Дружба и Клебан-Бык.

На Покровском направлении враг сосредоточивает основные усилия. Здесь в течение суток агрессор 28 раз атаковал наши позиции в районах Сухой Балки, Горняка, Луча, Новоторецкого и Крутого Яра.

По предварительным подсчетам, 3 октября оккупанты на Покровском направлении потеряли 288 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", один разведывательный БпЛА и одна артиллерийская система. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения двум артсистемам, двум автомобилям, пяти бронемашинам и одному танку.

На Кураховском направлении за минувшие сутки было зафиксировано 23 вражеских атаки. Две из них продолжаются. Бои преимущественно продолжались в районах Новоалександровки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Трудового, Воздвиженки, Антоновки и Катериновки.

На Времовском направлении враг четыре раза штурмовал передний край нашей обороны в направлении Максимовки и Богоявленки.

На Ореховском направлении остановлены две атаки российских захватчиков неподалеку Каменского и Новоданиловки.

Тем временем в Курской области авиация врага не прекращает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. За минувшие сутки враг нанес шесть авиаударов, применив 13 управляемых авиабомб.