ua en ru
Чт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

За добу на фронті майже 150 боїв: третина з них на Покровському напрямку, - Генштаб

Четвер 14 серпня 2025 08:29
UA EN RU
За добу на фронті майже 150 боїв: третина з них на Покровському напрямку, - Генштаб Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень. Найгарячішим залишається Покровський напрямок, де українські воїни відбили 56 ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Ворог завдав 2 ракетних та 87 авіаційних ударів, застосувавши 4 ракети та скинувши 154 керовані авіаційні бомби. Крім того, російські війська здійснили 5 758 обстрілів, з них 82 - з реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 4 423 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони Бояро-Лежачі та Біловоди (Сумська область), Покровське (Дніпропетровська область), Успенівка, Новоандріївка, Приморське, Оріхів, Червона Криниця (Запорізька область) та Антонівка (Херсонська область).

За даними Генштабу, українська авіація, ракетні війська і артилерія уразили 8 районів зосередження особового складу та техніки, 2 артилерійські засоби, склад матеріально-технічних засобів, пункт управління та радіолокаційну станцію ворога.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили шість атак противника. Росіяни завдали 16 авіаційних ударів, скинувши 27 керованих авіабомб, та здійснили 289 обстрілів, зокрема 14 - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Западного та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано три ворожі атаки. Сили оборони відбивали штурми поблизу Голубівки.

На Лиманському напрямку противник атакував 13 разів, намагаючись просунутися в районах Нововодяного, Карпівки, Рідкодуба, Колодязів та Торського.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили 14 штурмів у районах Григорівки, Новоселівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення. Ворог атакував у бік Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку російські війська здійснили сім атак у районах Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у напрямку Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 наступальних дій ворога в районах Володимирівки, Никанорівки, Червоного Лиману, Новоекономічного, Родинського, Променя, Чунишиного, Звірового, Котлиного, Удачного, Горіхового, Новоукраїнки та Дачного.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 14 атак у районах Маліївки, Товстого, Шевченка та Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив одну спробу наступу поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог атакував у районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку наші воїни зупинили чотири спроби противника просунутися вперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати армії РФ

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 990 осіб.

Також українські воїни знешкодили п’ять танків, три бойових броньованих машини, 29 артилерійських системи, реактивну систему залпового вогню, 191 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня та 191 одиницю автомобільної техніки окупанта.

Ми повідомляли, що росіяни зазнають значних втрат на Покровському напрямку. За дві доби у смузі відповідальності 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" росіяни втратили 151 солдата.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО, - Politico
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО, - Politico
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія