За сутки на фронте почти 150 боев: треть из них на Покровском направлении, - Генштаб

Четверг 14 августа 2025 08:29
За сутки на фронте почти 150 боев: треть из них на Покровском направлении, - Генштаб
Автор: Ірина Глухова

За прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. Самым горячим остается Покровское направление, где украинские воины отбили 56 вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Враг нанес 2 ракетных и 87 авиационных ударов, применив 4 ракеты и сбросив 154 управляемые авиационные бомбы. Кроме того, российские войска совершили 5 758 обстрелов, из них 82 - из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 4 423 дрона-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы Бояро-Лежачи и Беловоды (Сумская область), Покровское (Днепропетровская область), Успеновка, Новоандреевка, Приморское, Орехов, Красная Криница (Запорожская область) и Антоновка (Херсонская область).

По данным Генштаба, украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 8 районов сосредоточения личного состава и техники, 2 артиллерийских средства, склад материально-технических средств, пункт управления и радиолокационную станцию врага.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили шесть атак противника. Россияне нанесли 16 авиационных ударов, сбросив 27 управляемых авиабомб, и осуществили 289 обстрелов, в том числе 14 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боестолкновений в районах Волчанска, Каменки, Западного и Фиголевки.

На Купянском направлении зафиксировано три вражеские атаки. Силы обороны отбивали штурмы вблизи Голубовки.

На Лиманском направлении противник атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться в районах Нововодяного, Карповки, Редкодуба, Колодязов и Торского.

На Северском направлении украинские воины отбили 14 штурмов в районах Григорьевки, Новоселовки и Переездного.

На Краматорском направлении произошло три боестолкновения. Враг атаковал в сторону Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении российские войска совершили семь атак в районах Щербиновки, Яблоновки, Русиного Яра и в направлении Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 наступательных действий врага в районах Владимировки, Никаноровки, Красного Лимана, Новоэкономического, Родинского, Луча, Чунишино, Звериного, Котлиного, Удачного, Орехового, Новоукраинки и Дачного.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 14 атак в районах Малиевки, Толстого, Шевченко и Александрограда.

На Гуляйпольском направлении противник совершил одну попытку наступления вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении враг атаковал в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении наши воины остановили четыре попытки противника продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери армии РФ

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 990 человек.

Также украинские воины обезвредили пять танков, три боевых бронированных машины, 29 артиллерийских системы, реактивную систему залпового огня, 191 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня и 191 единицу автомобильной техники оккупанта.

Мы сообщали, что россияне несут значительные потери на Покровском направлении. За двое суток в полосе ответственности 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" россияне потеряли 151 солдата.

